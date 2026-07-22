Индексация пенсий, защита ценностей, Антифрод: Володин назвал ключевые законы созыва

Законы, предполагающие индексацию пенсий работающим пенсионерам, защиту традиционных ценностей, меры по борьбе с нелегальной миграцией, а также пакет мер по борьбе с кибермошенниками стали ключевыми законами Госдумы восьмого созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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