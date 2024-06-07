Губернатор Василий Анохин прокомментировал отставку главы Вяземского района

«Вяземский район – один из ключевых муниципалитетов нашего региона с мощным потенциалом развития» Губернатор Смоленской области Василий Анохин поддержал решение главы Вяземского района Инны Демидовой уйти в отставку.
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