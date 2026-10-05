Дела у Трампа совсем плохи

До выборов остался месяц.Трамп изо всех сил пытается найти виноватых, вот его последний перл: "Рост цен на бензин связан уже не с Ормузским проливом, потому что сейчас по нему почти ежедневно проходит рекордное количество баррелей, а с нефтеперерабатывающими заводами — теми, которые взрывает Украина в России и теми, которые закрывают дурократы в «синих» штатах, таких как Калифорния".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США, Россия, Кита...
- Сергей Караганов....
- Сергей Караганов....
Безумство рыжего дьявола не может оставаться безнаказанно ? Но накажет он себя сам этим самым безумством !!! Не все хотят умирать ???