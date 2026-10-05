Дела у Трампа совсем плохи

До выборов остался месяц.Трамп изо всех сил пытается найти виноватых, вот его последний перл: "Рост цен на бензин связан уже не с Ормузским проливом, потому что сейчас по нему почти ежедневно проходит рекордное количество баррелей, а с нефтеперерабатывающими заводами — теми, которые взрывает Украина в России и теми, которые закрывают дурократы в «синих» штатах, таких как Калифорния".