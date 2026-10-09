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Нижегородская правда

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Что принесло России свержение власти афганских коммунистов

Что принесло России свержение власти афганских коммунистов

Ровно 30 лет назад, осенью 1996 года, был зверски убит президент-коммунист Афганистана Мохаммад Наджибулла.

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