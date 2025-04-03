Том Круз прервал презентацию ради трогательного прощания с Вэлом Килмером

Актеры долгое время были друзьями На кинофоруме CinemaCon в Лас-Вегасе произошёл трогательный момент, когда Том Круз неожиданно прервал презентацию нового фильма «Миссия невыполнима», чтобы почтить память своего недавно ушедшего друга — актёра Вэла Килмера.
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