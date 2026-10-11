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Туризм и География

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Куда поехать с родителями на выходные: спокойные маршруты по Москве и Подмосковью

Куда поехать с родителями на выходные: спокойные маршруты по Москве и Подмосковью

Когда родители приезжают в столицу не в первый раз и классический туристический набор уже освоен, возникает вопрос: чем удивить близких людей, чтобы выходные запомнились теплом, а не усталостью? Мне не раз приходилось продумывать такие поездки, и главный вывод, который я сделала, звучит просто: комфорт и неторопливость важнее количества достопримечательностей.

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