Куда поехать с родителями на выходные: спокойные маршруты по Москве и Подмосковью

Когда родители приезжают в столицу не в первый раз и классический туристический набор уже освоен, возникает вопрос: чем удивить близких людей, чтобы выходные запомнились теплом, а не усталостью? Мне не раз приходилось продумывать такие поездки, и главный вывод, который я сделала, звучит просто: комфорт и неторопливость важнее количества достопримечательностей.