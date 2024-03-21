Украинский военком обвинил России в срыве мобилизации

Спикер Полтавского областного Территориального центра комплектования (ТЦК) Роман Истомин на брифинге в четверг, 21 марта, в срыве мобилизации на Украине виновата Россия – из-за ее действий произошел рост недоверия к представителям ТЦК (украинским военкомам, – прим.