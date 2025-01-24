Сенатор Епифанова: внепланово проиндексировать пенсии смогут лишь при форс-мажоре

МОСКВА, 24 января, ФедералПресс. Правительство может рассмотреть возможность внеплановой индексации пенсий только в случае непредвиденных обстоятельств: если инфляция продолжит существенно расти или возникнут новые экономические трудности.
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