Среди видов зелени, которые приносят наибольшую пользу для здоровья, можно выделить петрушку с высоким содержанием витамина C, способствующую улучшению пищеварения и укреплению иммунитета, а также укроп, который благотворно влияет на пищеварение и иммунную систему.