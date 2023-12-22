Среди видов зелени, которые приносят наибольшую пользу для здоровья, можно выделить петрушку с высоким содержанием витамина C, способствующую улучшению пищеварения и укреплению иммунитета, а также укроп, который благотворно влияет на пищеварение и иммунную систему.
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