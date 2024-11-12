Бразильский финтех Tako выходит из тени

Заниматься выплатой заработной платы сложно в любой стране, но, возможно, особенно в Бразилии благодаря постоянно меняющимся законам и чрезвычайно влиятельным профсоюзам, которые значительно усложняют задачу.
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