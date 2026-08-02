Утвердили новые направления внеурочных занятий в школах

Минпросвещения передало российским учреждениям готовые шаблоны курсов Минпросвещения РФ направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год, пишет РИА Новости.
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