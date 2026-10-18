Деревяный крест с изображением Иисуса Христа упал на священника в церкви в Эквадоре, мужчина умер. Об этом 18 октября рассказало издание E Heraldo.
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