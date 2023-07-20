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Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Об этом сообщил вице-президент Федерации гребного спорта России Антон Заруцкий. Международная владивостокская регата в рамках Восточного экономического форума пройдет в сентябре.

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