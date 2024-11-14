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Банки при продаже ПДС будут обязаны сообщать клиенту, что это не депозит

Банки при продаже ПДС будут обязаны сообщать клиенту, что это не депозит

Банки, выступающие в качестве агентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по продаже клиентам программы долгосрочных сбережений (ПДС) и негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), будут обязаны информировать граждан о том, что эти продукты не являются банковскими депозитами, следует из указания Банка России, которое вступит в силу с апреля следующего года.

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