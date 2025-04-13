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Журова раскритиковала Гашека за русофобские слова о корнях Гретцки

Журова раскритиковала Гашека за русофобские слова о корнях Гретцки

Депутат Госдумы Светлана Журова осудила олимпийского чемпиона Доминика Гашека за его слова о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, отметив, что чешский хоккеист поддерживает русофобские настроения.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Гашек всю жизнь страдал русофобией, не зря родился нацистским недоноском и подлецом...
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18 час.
Андрей
Ну чехи всегда были проститутками! Что вы хотите услышать от представителя народа с древнейшими профессиональными навыками!
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6 час.
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