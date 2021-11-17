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Лео КОМАРОВ: Хочется играть, поскольку впереди Олимпиада, и быть рядом с семьей. Поэтому я и оказался в СКА

Лео КОМАРОВ: Хочется играть, поскольку впереди Олимпиада, и быть рядом с семьей. Поэтому я и оказался в СКА

Нападающий сборной Финляндии Лео Комаров впервые сыграл за СКА в матче с «Локомотивом». Своим дебютом за «красно-синих» он, понятное дело, остался недоволен – армейцы проиграли.

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