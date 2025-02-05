Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю внести разнообразие в повседневное меню и буквально за 30 минут приготовить рис с куриным филе и овощами.