Польские русофобы будут мешать друг другу

15 октября в Польше проходят парламентские выборы @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов В воскресенье, 15 октября, в одной из наиболее русофобских стран ЕС – Польше – пройдут парламентские выборы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии