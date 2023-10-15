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Польские русофобы будут мешать друг другу

Польские русофобы будут мешать друг другу

15 октября в Польше проходят парламентские выборы @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов В воскресенье, 15 октября, в одной из наиболее русофобских стран ЕС – Польше – пройдут парламентские выборы.

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