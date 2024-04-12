Олимпийский чемпион Александр Карелин приедет в Братск

13 и 14 апреля Братск примет у себя седьмой по счету Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Мероприятие приурочено к 79-й годовщине Великой Победы и пройдет на спортивной арене “Таежный”, сообщает пресс-служба БрАЗа.