Олимпийский чемпион Александр Карелин приедет в Братск

13 и 14 апреля Братск примет у себя седьмой по счету Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Мероприятие приурочено к 79-й годовщине Великой Победы и пройдет на спортивной арене “Таежный”, сообщает пресс-служба БрАЗа.
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