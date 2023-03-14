В Подмосковье при странных обстоятельствах умерла молодая украинка

Полицейские сомневаются в случайности смерти человека.Внезапная и загадочная смерть молодой женщины, вместе с семьей переехавшей из Украины в Россию, стала поводом для подробного расследования полицией Раменского района Подмосковья, сообщает МК.
Полицейские сомневаются в случайности смерти человека.Внезапная и загадочная смерть молодой женщины, вместе с семьей переехавшей из Украины в Россию, стала поводом для подробного расследования полицией Раменского района Подмосковья, сообщает МК.
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