Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Музеи Москвы превратились в творческие и образовательные пространства Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщил, что 2011 года в столице открылись 13 новых музейных площадок и еще 13 экспозиций были полностью обновлены.