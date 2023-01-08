«Монако» выбыл из Кубка Франции на ранней стадии впервые с декабря 2012-го

«Монако» уступил «Родезу» (2:2, 4:5 по пен.) в 1/32 финала Кубка Франции. Монегаски вылетели из турнира так рано впервые за 10 с лишним лет.
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