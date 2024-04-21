Олег Соскин, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, заявил, что Киев мог заключить перемирие, если бы конгресс США не принял решение о выделении миллиардной финансовой помощи Украине, и теперь украинские граждане продолжат погибать.