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Cоскин: Киев мог заключить перемирие, но украинцы продолжат погибать из-за США

Cоскин: Киев мог заключить перемирие, но украинцы продолжат погибать из-за США

Олег Соскин, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы, заявил, что Киев мог заключить перемирие, если бы конгресс США не принял решение о выделении миллиардной финансовой помощи Украине, и теперь украинские граждане продолжат погибать.

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