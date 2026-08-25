Должник за свет получил штраф и уголовное дело. Что он натворил?В Дзержинском районе Волгограда местный суд вынес решение по делу 33-летнего жителя, который не только задолжал за электричество, но и устроил скандал с применением силы к правоохранителю.
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