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Живая Кубань

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Должник за свет получил штраф и уголовное дело. Что он натворил?

Должник за свет получил штраф и уголовное дело. Что он натворил?

Должник за свет получил штраф и уголовное дело. Что он натворил?В Дзержинском районе Волгограда местный суд вынес решение по делу 33-летнего жителя, который не только задолжал за электричество, но и устроил скандал с применением силы к правоохранителю.

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