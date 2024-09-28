Уникальные памятники церковного искусства впервые показали в Музее имени Рублева

У посетителей есть редкая возможность увидеть ранние образцы антиминсов с изображением Креста, изготовленные рукописным способом, и гравированные антиминсы XVII–XIX веков, сообщает Телеграм-канал Минкультуры России.
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