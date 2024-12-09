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Bloomberg: союзники Макрона требуют от него срочно назначить нового премьера

Bloomberg: союзники Макрона требуют от него срочно назначить нового премьера

REUTERS/Christian Hartmann Ключевые сторонники президента Франции Эммануэля Макрона давят на него, требуя как можно скорее назначить нового премьер-министра из-за истечения времени на принятие закона о временных расходах.

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