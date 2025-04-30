Юрист Черкасов заявил, что дроны не следят за любителями шашлыков в лесу

Информация о том, что в России появились беспилотные летательные аппараты, которые следят за отдыхающими гражданами, не соответствует действительности, заявил Олег Черкасов, юрист Единого юридического сервиса, передает «Прайм».
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