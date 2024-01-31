Сальдо: обсуждение обмена пленными с Украиной надо продолжать через посредников

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил, что после сбитого российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту следует продолжать переговоры по их обмену, но делать это с участием нейтральных стран-посредников.
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