От одного имени нашего президента западников корчит, как чертей от ладана Андрей Соколов Помните, как профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова советовал не читать перед обедом газет? Мол, это вредит пищеварению.
Путин: живее всех живых!
Комментарии
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Гоша Веверсис
ушей можно налепить каких угодно ,двойников наверное есть ,но после той лжи что потоком льётся со всех СМИ веры не осталось ни к кому .
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2 д.
Вера Голубь
Что слушать укро-пропаганду? Даже их министр здравоохранения заявил. что у них 90% населения нуждается в помощи врачей психиатров
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2 д.
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