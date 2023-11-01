Путин: живее всех живых!

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Гоша Веверсис
ушей можно налепить каких угодно ,двойников наверное есть ,но после той лжи что потоком льётся со всех СМИ веры не осталось ни к кому .
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2 д.
Вера Голубь
Что слушать укро-пропаганду? Даже их министр здравоохранения заявил. что у них 90% населения нуждается в помощи врачей психиатров
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2 д.

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