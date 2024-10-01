Американцы обвинили российского летчика в непрофессионализме 

Су-35 приближается к американскому истребителю / © NORAD Видео, опубликованное NORAD и снятое 360-градусной камерой в кабине F-16, показывает, как Су-35 на очень близком расстоянии пересек траекторию полета американского истребителя.
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