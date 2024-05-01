Активизация вымирания

Во время войны работают механизмы не только прямого, но и косвенного воздействия на противника. Прямые — потери на поле боя и сопутствующие, среди гражданских, а также разрушение экономики в результате ударов по военным объектам в тылу, стратегическим предприятиям и логистическим узлам.