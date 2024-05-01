Во время войны работают механизмы не только прямого, но и косвенного воздействия на противника. Прямые — потери на поле боя и сопутствующие, среди гражданских, а также разрушение экономики в результате ударов по военным объектам в тылу, стратегическим предприятиям и логистическим узлам.
Активизация вымирания
Комментарии
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карюкалов вячеслав
...круг замкнулся...
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15 час.
Александр Веревкин
Стала понятной этимология выражения "кошерная еда". Это значит полученная в результате насилия и убийства... и, прежде всего человека! Потому-то все иудейские праздники празднуют убийства!
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13 час.
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