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"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией

"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией

Киевский режим направил официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России.

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