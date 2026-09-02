"Самооборона" в чужом небе: Украина требует запретить полёты гражданской авиации над Россией

Киевский режим направил официальное обращение в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием полностью прекратить полеты гражданских самолетов над территорией России.
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