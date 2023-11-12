Глава СК взял под контроль дело о загадочной гибели футболиста в Сочи после видеообращения его отца

Семья спортсмена считает, что расследование смерти "пытаются спустить на тормозах".Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование гибели футболиста Алексея Лесина из Чувашии после видеообращения отца спортсмена, в котором тот раскритиковал работу правоохранителей.
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