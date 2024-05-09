Взятка в миллиард и четыре пакета наград: бывшего замминистра обороны Иванова не отпустили из СИЗО

Адвокат Мусаев: по делу Иванова арестовано имущество множества людейЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов (на экране) в Московском городском суде во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест, 8 мая 2024 годаМосковские суды общей юрисдикции Экс-замминистра обороны Тимур Иванов брал взятки только услугами, чиновнику бесплатно построили несколько объектов.