Страна и люди
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Страна и люди

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Взятка в миллиард и четыре пакета наград: бывшего замминистра обороны Иванова не отпустили из СИЗО

Взятка в миллиард и четыре пакета наград: бывшего замминистра обороны Иванова не отпустили из СИЗО

Адвокат Мусаев: по делу Иванова арестовано имущество множества людейЗаместитель министра обороны РФ Тимур Иванов (на экране) в Московском городском суде во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест, 8 мая 2024 годаМосковские суды общей юрисдикции Экс-замминистра обороны Тимур Иванов брал взятки только услугами, чиновнику бесплатно построили несколько объектов.

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Е Пронина
лишить его всех наград за содеянное)
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