Ахтубинские вандалы разгромили туалет в городском парке

В парке на улице Чкалова в Ахтубинске отметились вандалы, уже не впервые. На этот раз они вывели из строя пять поливных кранов, которые за лето городские службы чинили уже несколько раз.
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