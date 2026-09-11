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Пункт-А

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Ахтубинские вандалы разгромили туалет в городском парке

Ахтубинские вандалы разгромили туалет в городском парке

В парке на улице Чкалова в Ахтубинске отметились вандалы, уже не впервые. На этот раз они вывели из строя пять поливных кранов, которые за лето городские службы чинили уже несколько раз.

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