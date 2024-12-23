«Прелюдия к большому наступу»: Херсон вновь замелькал в сообщениях и наших, и украинских милитари-блогеров

Радомир Маркуш 22 декабря 2024 г., 21:04 В Киеве паникуют: русские взяли район вблизи Антоновского моста для вторжения на правый берег С южного фланга фронта сообщают, что уже несколько дней идет плотная обработка военных объектов ВСУ в Херсоне.