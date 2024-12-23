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Русский Днепропетровск

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«Прелюдия к большому наступу»: Херсон вновь замелькал в сообщениях и наших, и украинских милитари-блогеров

Радомир Маркуш 22 декабря 2024 г., 21:04   В Киеве паникуют: русские взяли район вблизи Антоновского моста для вторжения на правый берег С южного фланга фронта сообщают, что уже несколько дней идет плотная обработка военных объектов ВСУ в Херсоне.

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