"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

Скорее бы эти таджики навсегда выехали в свой Таджикистон. Хватит уже быть добренькими, надо думать о своих людях, а не о приезжих ишаках.

Silver Kont

"Спицеалисы" угрожают уехать и здесь всё встанет? Да пусть валят, да побыстрее, и в пути не задерживаются! Чем меньше этой сволочи будет в России, тем быстрее экономика будет развиваться.... Да, самок и выблядков черножопых ишаков бесхвостых придётся депортировать принудительно, сами просто так не уедут...