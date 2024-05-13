Пока Эмомали Рахмон вьется ужом около своего российского коллеги в надежде на то, что тот смилостивится и снимет ограничения на въезд в Россию его соотечественникам, таджики, успевшие обзавестись российским гражданством, навострили лыжи в европейские страны.
"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу
Комментарии
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Александр Дубков
слава богу,черных к черным ,пускай плодятся на зависть макрону и прочей ХУЕТЕ
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11 час.
Гарибян Сусанна
Скорее бы эти таджики навсегда выехали в свой Таджикистон. Хватит уже быть добренькими, надо думать о своих людях, а не о приезжих ишаках.
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10 час.
Silver Kont
"Спицеалисы" угрожают уехать и здесь всё встанет? Да пусть валят, да побыстрее, и в пути не задерживаются! Чем меньше этой сволочи будет в России, тем быстрее экономика будет развиваться.... Да, самок и выблядков черножопых ишаков бесхвостых придётся депортировать принудительно, сами просто так не уедут...
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9 час.
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