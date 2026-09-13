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ИА Регнум

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Беспилотники ВСУ атаковали Нижнекамск, два человека погибли

Беспилотники ВСУ атаковали Нижнекамск, два человека погибли

Нижнекамск ранним утром 13 сентября подвергся атаке украинских беспилотников. В результате два человека погибли, а также возник пожар на одном из предприятий, сообщила пресс-служба правительства Республики Татарстан.

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