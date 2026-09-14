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Царьград

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"Начнётся трэш": Что будет, если война остановится на условиях России. Полковник Нахушев описал сценарий

"Начнётся трэш": Что будет, если война остановится на условиях России. Полковник Нахушев описал сценарий

Полковник Аслан Нахушев рассказал, какой сценарий начнёт реализовываться, если война остановится на условиях России.

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