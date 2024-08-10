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Рогов: ВСУ стянули резервные войска к границам Белгородской области

Рогов: ВСУ стянули резервные войска к границам Белгородской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ стянули резервные войска к границам Белгородской области.

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