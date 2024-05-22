Байден заявил, что Трамп представляет угрозу для всей планеты

Бывший президент США Дональд Трамп является угрозой для всей планеты. Об этом заявил действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, который выступал на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Бостоне (штат Массачусетс), сообщает ТАСС.
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