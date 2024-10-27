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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» не выигрывает на выезде в 7 из 8 последних матчей в РПЛ. 1.55 – победа над «Пари НН» в гостях

«Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» в 13-м туре Мир РПЛ. Красно-белые котируются явными фаворитами за 1.

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