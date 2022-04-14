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Сотрудники транспортной полиции провели в Иркутской области цикл профилактических мероприятий в рамках акции «Дети России - 2022»

Сотрудники транспортной полиции провели в Иркутской области цикл профилактических мероприятий в рамках акции «Дети России - 2022»

В рамках акции «Дети России - 2022» в Иркутске транспортные полицейские и представитель Общественного совета линейного отдела провели в вокзальных комплексах станций Иркутск-пассажирский и Иркутск-сортировочный разъяснительные беседы  о вреде употребления наркотических средств и ответственности за их распространение, вручая слушателям памятки, разработанные Центром профилактики наркомании областного центра.

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