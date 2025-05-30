В Поморье этим летом 388 детских лагерей откроют свои двери для юных северян

Летний оздоровительный сезон откроется уже 1 июня. В правительстве Архангельской области прошло совместное заседание двух комиссий: по организации отдыха и оздоровления детей и по профилактике правонарушений и предупреждению ЧС в детских лагерях.
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