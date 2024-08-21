Горожанам рассказали о ходе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе

Поуправлять электропоездом, увидеть настоящую операционную, прогуляться по виртуальному Арбату и узнать свой биологический возраст — это и многое другое предлагают попробовать посетителям на форуме-фестивале «Территория будущего.
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