Председатель ВК НПКСК встретился с председателем Сената парламента Казахстана

Пекин, 13 января /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник в Пекине встретился с председателем Сената /верхней палаты/ парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.
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