Аналог Li Auto L7 и Lexus TX с официальной гарантией, расходом 0,7 л/100 км и запасом хода 1140 км. В России представлен и уже выпущен совершенно новый Wey 07 2025

В России начались продажи обновленного гибридного кроссовера Wey 07 2025 модельного года, который получил новые функции, включая интеграцию платформы «Яндекс Авто», голосовое управление и возможность обновления ПО «по воздуху».
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