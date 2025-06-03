Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    Ядерные удары по Украине - это маразм диванных аналитиков. Это самоубийство России.Запад дрожит: Рос...
  • Валентин Щербаков
    Как песканёт, что даже Трамп отдыхает....Песков: РФ приним...
  • ШКИПЕР
    Зеленский заявил, что не воспринимает всерьёз предложенный Россией меморандум. Хорошая женщина Маша, но надо действов...Истерика Зеленско...

УрФУ не вошел в топ-10 лучших вузов России

УрФУ не вошел в топ-10 лучших вузов России

«Это не только признание нашего высокого уровня, но и, конечно, намек двигаться дальше. Университет прикладывает большие усилия для непрерывного повышения качества образовательных услуг и научных исследований», — отметил исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VV
Vladimir Vlasov
Так вошел или не вошел в топ-10?
Ответить
1 д.
наверх