УрФУ не вошел в топ-10 лучших вузов России

«Это не только признание нашего высокого уровня, но и, конечно, намек двигаться дальше. Университет прикладывает большие усилия для непрерывного повышения качества образовательных услуг и научных исследований», — отметил исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков.