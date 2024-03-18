Два человека пострадали после срабатывания системы ПВО в Белгороде

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, есть двое пострадавших, сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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