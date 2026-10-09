Число пострадавших в ДТП с автобусами в Свердловской области выросло до 8

Восемь человек получили травмы в результате аварии с двумя рейсовыми автобусами в Свердловской области, сообщили в городской больнице города Серова.
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